Во Львове изменили схему движения автобусов №52: детали маршрута
В Львове 12 ноября полиция согласовала новую схему движения автобусов №52. С субботы, 14 ноября, они начнут полноценно курсировать через Старое Рудно.
Для того, чтобы изменить маршрут автобусов №52, установили 30 дорожных знаков и отремонтировали дорогу. 13 ноября, автобусы поедут в тестовом режиме, а на следующий день начнут курсировать полноценно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Для изменения маршрута мэрия установила 30 знаков
Львовский горсовет 12 ноября получил согласование новой схемы движения автобусов №52. Для того, чтобы его получить, мэрия провела множество мероприятий, которые требовали правоохранители. Во Львове и Рудно установили 30 знаков про одностороннее движение, отремонтировали дорогу, поставили знаки на въезде в Рудно и тому подобное.
Также для изменения маршрута автобусов №52 состоялось заседание рабочей группы, в которую входили жители Рудно. Они представляли интересы всей общины поселка. На заседании участники приняли решение изменить схему движения автобусов №52.
Хочу сообщить жителям Рудно и села Холодная Вода, что автобусный маршрут № 52 будет изменен. Завтра (13 ноября – 24 канал) автобусы тестово проедут по новой схеме, водители постажируются, потому что это новый для них маршрут. А с субботы, 14 ноября, маршрут заработает полноценно,
– сообщила заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
Автобусы №52 будут курсировать от улицы Владимира Великого в Рудно, через Старое Рудно, и до улицы Варшавской во Львове.
По какому маршруту будут курсировать автобусы №52
Из Рудно во Львов
- улица Владимира Великого (Рудно);
- улица Огиенко;
- улица Грушевского;
- улица Наливайко;
- улица Шевченко;
- улица Вербицкого;
- кольцевая дорога;
- улица Городецкая;
- улица Торговая;
- площадь Резни;
- проспект Черновола;
- улица Липинского;
- улица Варшавская.
Из Львова в Рудно
- улица Варшавская;
- проспект Черновола;
- улица Городецкая;
- улица Шевченко;
- улица Бенедиктовича;
- улица Городецкая;
- кольцевая дорога;
- улица Вербицкого;
- улица Шевченко;
- улица Лысенко;
- улица Грушевского;
- улица Владимира Великого (Рудно).
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