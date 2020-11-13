В Львове 12 ноября полиция согласовала новую схему движения автобусов №52. С субботы, 14 ноября, они начнут полноценно курсировать через Старое Рудно.

Для того, чтобы изменить маршрут автобусов №52, установили 30 дорожных знаков и отремонтировали дорогу. 13 ноября, автобусы поедут в тестовом режиме, а на следующий день начнут курсировать полноценно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Для изменения маршрута мэрия установила 30 знаков

Львовский горсовет 12 ноября получил согласование новой схемы движения автобусов №52. Для того, чтобы его получить, мэрия провела множество мероприятий, которые требовали правоохранители. Во Львове и Рудно установили 30 знаков про одностороннее движение, отремонтировали дорогу, поставили знаки на въезде в Рудно и тому подобное.

Также для изменения маршрута автобусов №52 состоялось заседание рабочей группы, в которую входили жители Рудно. Они представляли интересы всей общины поселка. На заседании участники приняли решение изменить схему движения автобусов №52.

Хочу сообщить жителям Рудно и села Холодная Вода, что автобусный маршрут № 52 будет изменен. Завтра (13 ноября – 24 канал) автобусы тестово проедут по новой схеме, водители постажируются, потому что это новый для них маршрут. А с субботы, 14 ноября, маршрут заработает полноценно,

– сообщила заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Автобусы №52 будут курсировать от улицы Владимира Великого в Рудно, через Старое Рудно, и до улицы Варшавской во Львове.

По какому маршруту будут курсировать автобусы №52

Из Рудно во Львов

улица Владимира Великого (Рудно);

улица Огиенко;

улица Грушевского;

улица Наливайко;

улица Шевченко;

улица Вербицкого;

кольцевая дорога;

улица Городецкая;

улица Торговая;

площадь Резни;

проспект Черновола;

улица Липинского;

улица Варшавская.

Из Львова в Рудно