Во Львове в период рождественских праздников транспорт будет курсировать по измененному графику. В частности, 3 автобуса не будут работать вообще, а все остальные будут иметь график выходного дня.

График движения автобусов, которые обслуживает Львовское коммунальное автотранспортное предприятие № 1, изменится. В частности, маршруты № 1А, 2А и 45 7 января не будут курсировать вообще. Об этом сообщила пресс-служба ЛК АТП № 1.

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Расписание движения автобусов на Рождество

ЛК АТП № 1 подготовило графики движения автобусов на Рождество. Так, 7 января маршруты № 1А, 2А и 45 не будут ходить.

Автобус № 8А будет курсировать по графику выходного дня. Зато маршруты № 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 будут курсировать по специальным графикам.

Смотрите расписание движения автобусов на Рождество / Фото ЛК АТП № 1