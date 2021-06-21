Во Львове Jeep протаранил авто полиции, сопровождавшее младенца в больницу: пострадали 5 человек

В центре Львова 20 июня водитель внедорожника Jeep не пропустил авто полиции, которое сопровождало 9-месячного ребенка в больницу. В результате столкновения машина патрульных вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

ДТП произошло на перекрестке площадей Торговой и Ризни. В результате аварии пострадали 3 патрульных.

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Патрульные сопровождали младенца в больницу

В полицию в 23:15 обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что его 9-месячному ребенку очень плохо.

Младенец задыхался, поэтому львовянин попросил полицейских помочь добраться с улицы Джорджа Вашингтона в больницу на улице Филиппа Орлика.

Кроме этого, родители вызвали такси.

Все приехали одновременно и патрульные, включив проблесковые маячки, начали сопровождение семьи в больницу.

На перекрестке площадей Торговой и Ризни в 23:30 все машины и пешеходы остановились, чтобы уступить дорогу полиции и такси.

Однако водитель Jeep решил не пропускать авто патрульных.

Внедорожник протаранил полицейских.

В результате удара патрульная машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

Смотрите видео с места ДТП:

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В результате ДТП пострадали 5 человек

По информации "Варта 1", авто патрульных сбило пару. К счастью, в результате ДТП никто не погиб, однако парень получил травмы. Также травмировались 3 полицейских. Всех участников аварии осмотрели медики и после этого отпустили домой.

К счастью, младенца удалось доставить в медучреждение и передать врачам. На месте происшествия работали следователи, которые установят все обстоятельства произошедшего.

По правилам дорожного движения, все водители обязаны пропускать машины с включенным синим проблесковым маячком и сиреной.

Смотрите фото с места аварии / Фото "Варта 1" и Патрульной полиции Львовщины