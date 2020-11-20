Кабмин пока не отменил карантин выходного дня, поэтому юристы Львовского горсовета, как и на прошлой неделе, будут работать в субботу и воскресенье и оказывать помощь предпринимателям. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить на горячую линию города.

Чтобы получить консультацию юристов мэрии, нужно позвонить на горячую линию Львова по номеру 15 – 80. Звонки на горячую линию как со стационарного, так и с мобильного телефона бесплатны. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", сообщает 24 канал.

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Как получить консультацию юристов

По мнению Садового, многие заведения не будут работать в выходные. Однако тем, кто все же откроет свои двери для посетителей, мэрия будет помогать.

"Пока ситуация неизменна: в субботу и воскресенье (21 и 22 ноября – 24 канал) наши юристы, наш Центр поддержки предпринимательства продолжат активно работать. Думаю, что многие заведения не будут работать, потому что предприниматели имеют право принимать решения самостоятельно, а те, что будут работать, должны соблюдать максимальную безопасность: температурный скрининг, маски, дезинфекция. Мы им будем помогать", – заявил городской голова.

Обратите внимание! Чтобы получить юридическую консультацию нужно позвонить на горячую линию Львова по номеру 15 – 80. Звонок бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона. Звонки сразу будут переключаться на Центр поддержки предпринимательства, где на выходных будут работать юристы горсовета.

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Садовый о ролике львовских рестораторов

Мэр города положительно отметил видеообращение львовских рестораторов к Кабмину.

Вчера наши рестораторы записали очень крутой ролик, где они снялись без штанов. Они дали понимание правительству, что ни одно его глупое решение они выполнять не будут и, в случае необходимости, уйдут в подполье, а подполье во Львове еще никто одолеть не смог,

– добавил городской голова.

Садовый рассказал, что 19 ноября он дважды говорил с премьером Денисом Шмыгалем, но окончательного решения правительства так и не услышал. Львов ожидает, что постановление О карантине выходного дня отредактируют, чтобы оно соответствовало "здравому смыслу".

Львовские предприниматели помогают в борьбе с коронавирусом

Городской голова рассказал, что в больнице скорой помощи за 3 недели построили новое отделение для больных коронавирусом. На это потратили около 10 миллионов гривен, которые дали львовские предприниматели.

"А сейчас тот бизнес, который помогает людям, правительство уничтожает. Если они умеют работать, умеют организовывать безопасный процесс деятельности, то почему им запрещать это делать? Все квалифицированные медики отмечают, что карантин выходного дня не имеет логической почвы. Я на стороне предпринимателей", – подытожил Садовый.

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