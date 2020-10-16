Капитальный ремонт улицы Черновицкой во Львове планируют завершить до конца 2020 года. Сейчас ремонтируют левую часть улицы. 19 сентября там положат первый слой асфальта.

Во Львове продолжается реконструкция всей территории возле главного вокзала-площади Дворцовой, сквера и улицы Черновицкой. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Площадь Дворцовая будет вне конкуренции, - Садовый

Уже с понедельника здесь будут класть первый слой асфальта с левой части, что сейчас в работе, потому что с противоположной стороны первый слой нанесен, остается еще верхний слой,

– рассказал Садовый.

Мэр отметил, что сквер на площади Дворцовой также реконструируют. С каждым днем ​​он становится "еще милее". По словам Садового, вскоре вся территория возле железнодорожного вокзала во Львове будет вне конкуренции среди всех украинских городов. После реконструкции туристы, которые несколько лет не приезжали во Львов, "просто не узнают" площадь после ремонта.

Что будет на территории вокруг Главного вокзала во Львове

По словам Садового, парковочных мест возле железнодорожного вокзала будет достаточно. Он отметил, что именно поэтому важно, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения и парковались только в отведенных для этого местах.

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Когда завершат ремонт Черновицкой

Заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Билый рассказал, что полностью завершить ремонт улицы планируют до конца 2020 года.

Ремонт улицы Черновицкой, согласно проектом, должен был длиться 12 месяцев, но нам с подрядчиком удалось оптимизировать процесс работ, и уже в июле были заменены все коммуникации и завершены все основные работы,

– отметил Билый.

Сейчас работники заканчивают ремонт боковых тротуаров. Реставрацию центрального променада завершили на 80%. Работы, которые там остались, закончат после того, как заасфальтируют обе части улицы Черновицкой.

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Коротко о проекте реконструкции улицы Черновицкой