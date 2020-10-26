Во Львове киевляне грабили терминалы: их поймали с поличным – фото
Во Львове задержали 2 киевлян, которые грабили терминалы для пополнения счетов. Мужчин задержали в момент, когда они пытались взломать систему терминала с помощью специальной купюры.
Патрульные получили сообщение о подозрительных мужчинах 23 октября около 20:00. Обеспокоенный львовянин рассказал правоохранителям, что на улице Крупьярской двое злоумышленников проводят какие-то технические манипуляции с терминалом для пополнения счетов. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как задержали злоумышленников
- Не теряя времени, патрульные приехали на место вызова.
- Львовянин, который звонил, предоставил правоохранителям описание подозрительных мужчин и рассказал, куда они пошли.
- Патрульные отправились на поиски злоумышленников. Полицейские решили разделиться и окружить их, чтобы сделать невозможным побег.
- Мужчин задержали с поличным в тот момент, когда они грабили терминал на улице Лычаковской.
- Полицейские установили, что злоумышленниками оказались 2 жителей Киева в возрасте 38 и 44 года.
- Во время поверхностной проверки у мужчин нашли записную книжку с номерами телефонов и электронных счетов, на которые злоумышленники переводили деньги, специальную 500-гривневую купюру, которая использовалась для взлома терминалов, банковские карты и нож.
- Правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Мужчины грабили терминалы с помощью специальной купюры / Фото Патрульной полиции Львовщины
Что грозит грабителям
Следователи открыли уголовное производство за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных систем по предварительному сговору. За такое преступление киевлянам грозит от 3 до 6 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Правоохранители проводят расследование этого преступления / Фото Патрульной полиции Львовщины
Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет за решеткой / Фото Патрульной полиции Львовщины