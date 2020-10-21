Во Львове стартовал новый проект по уменьшению использования одноразовой тары. Теперь в некоторых заведениях города кофе с собой будут наливать в съедобные чашки, а людям, которые пришли со своей чашкой, будут давать скидки.

Инициативу Zero Cup запустили общественная организация Zero Waste Lviv и Лаборатория инновационного развития ПРООН в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему во Львове запустили этот проект

Организаторы проекта отметили, что проблема использования одноразовых чашек требует экологического решения. Люди должны изменить подход к производству товаров и ресурсов, чтобы уменьшить свой экологический след.

Поощрение бизнесов, в этом случае кофеен, и потребителей сокращать отходы является действительно важным шагом, ведь таким образом Украина приближается к цели ввести более устойчивые модели потребления к 2030 году,

– отметила заместитель представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Общественная организация Zero Waste Lviv провела исследование на одной из львовских улиц с 7 кофейнями. Оно показало, что около 20% содержания помоек – одноразовые чашки от кофе с собой.

Обратите внимание! Одноразовые чашки, которые используют для приготовления кофе с собой, на самом деле не полностью бумажные. Они имеют внутри полиэтиленовую пленку для защиты от протечек. Да, такие чашки очень сложно переработать и невозможно компостировать.

Как будет происходить отказ от одноразовых чашек

Клиентам кофеен будут предлагать несколько вариантов экологического потребления любимого напитка:

Для людей, которые пришли с собственной многоразовой чашкой, будут предоставлять скидки.

Львовяне также смогут заказать кофе в съедобную посуду.

Тем клиентам, которые все же будут покупать кофе в одноразовый стаканчик, бариста будет предлагать прийти в следующий раз со своей чашкой и получить скидку.

По мнению организаторов, эти мероприятия помогут выбрать оптимальный способ экологического потребления кофе с собой и не создадут неудобств для львовян и гостей города.

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Кто присоединился к проекту

Сейчас проект поддержала сеть кофеен Kredens Cafe.

В рамках проекта также создали мобильное приложение, в котором можно будет найти карту заведений, присоединившихся к инициативе. Также на локациях будут работать интервьюеры. Они будут собирать отзывы работников кофеен и посетителей.