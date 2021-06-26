Коммунальные службы города уже начали ликвидировать последствия непогоды. И продолжат это делать всю ночь.
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Последствия непогоды во Львове будут преодолевать всю ночь
Во Львове коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды.
- В городе уже расчищены ключевые магистрали.
- Часть электротранспорта возобновила работу.
Об этом написал в телеграме городской глава Андрей Садовый.
Извините за временные неудобства! Держим руку на пульсе,
– заверил он.
Непогода в Киеве: что случилось и какие последствия
Во Львове в пятницу, 25 июня, была очень сильная буря.
- Улицы города заливали потоки воды, попадали десятки деревьев.
- В центре города видели оборванные электрические провода, часть домов лишились доступа к электроснабжению.
Среди других разрушений – разбиты летние площадки ресторанов, затоплены улицы, автомобили, пешеходные переходы.
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