Во Львове коммунальщики всю ночь будут преодолевать последствия грозы

Очень сильная буря атаковала Львов 25 июня. Ряд улиц затоплены, попадали деревья, оборвались линии электропередач.

Коммунальные службы города уже начали ликвидировать последствия непогоды. И продолжат это делать всю ночь.

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Последствия непогоды во Львове будут преодолевать всю ночь

Во Львове коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды.

В городе уже расчищены ключевые магистрали.

Часть электротранспорта возобновила работу.

Об этом написал в телеграме городской глава Андрей Садовый.

Извините за временные неудобства! Держим руку на пульсе,

– заверил он.

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Во Львове в пятницу, 25 июня, была очень сильная буря.

Улицы города заливали потоки воды, попадали десятки деревьев.

В центре города видели оборванные электрические провода, часть домов лишились доступа к электроснабжению.

Среди других разрушений – разбиты летние площадки ресторанов, затоплены улицы, автомобили, пешеходные переходы.

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