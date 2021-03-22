Трагедия во Львове: крышка канализационного люка убила 10-летнего мальчика
Во Львове произошла жуткая авария. Автомобиль ГСЧС наехал на крышку канализационного люка, она вылетела с дороги и пробила лобовое стекло легковушки, которая двигался по встречной полосе. Погиб 10-летний мальчик.
Источник:ZAXID.NET
Смертельная авария произошла поздно вечером 21 марта на улице Зеленой, 251. О ней сначала сообщили очевидцы в соцсетях.
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Что известно о жутком ДТП
- Транспорт ГСЧС двигался по улице Зеленой, по направлению к улице Сиховской.
- Авто наехало задним левым колесом на канализационный люк, его крышка, вероятно, была плохо закреплена.
- Она вылетела со своего места и пробила лобовое стекло автомобиля Acura.
- На переднем сиденье легковушки сидел ребенок. От удара мальчик погиб на месте.
Правоохранители подтвердили факт ДТП, однако никаких подробностей пока не сообщили. По предварительной информации, авто управлял отец погибшего, а мать сидела позади.
Трагедия произошла 21 марта во Львове / Фото "Варта1"
В автомобиль во Львове врезалась крышка канализационного люка: видео "Варта1"
Из-за того, что одним из участников аварии является сотрудник ГСЧС, будет расследовать ее ГБР. Как сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, по факту трагедии начали служебное расследование.
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