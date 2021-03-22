Во Львове произошла жуткая авария. Автомобиль ГСЧС наехал на крышку канализационного люка, она вылетела с дороги и пробила лобовое стекло легковушки, которая двигался по встречной полосе. Погиб 10-летний мальчик.

Смертельная авария произошла поздно вечером 21 марта на улице Зеленой, 251. О ней сначала сообщили очевидцы в соцсетях.

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Что известно о жутком ДТП

Транспорт ГСЧС двигался по улице Зеленой, по направлению к улице Сиховской.

Авто наехало задним левым колесом на канализационный люк, его крышка, вероятно, была плохо закреплена.

Она вылетела со своего места и пробила лобовое стекло автомобиля Acura.

На переднем сиденье легковушки сидел ребенок. От удара мальчик погиб на месте.

Правоохранители подтвердили факт ДТП, однако никаких подробностей пока не сообщили. По предварительной информации, авто управлял отец погибшего, а мать сидела позади.

Трагедия произошла 21 марта во Львове / Фото "Варта1"

В автомобиль во Львове врезалась крышка канализационного люка: видео "Варта1"

Из-за того, что одним из участников аварии является сотрудник ГСЧС, будет расследовать ее ГБР. Как сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, по факту трагедии начали служебное расследование.