ДТП произошло 28 апреля. Однако правоохранители объявили скутериста в розыск только 7 мая.

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Скутерист сбил 10-летнюю девочку

  • Примерно в 18:00 на улице Боткина скутерист сбил 10-летнюю девочку.
  • Ребенок в то время переходил дорогу по пешеходному переходу.
  • Мужчина сразу же скрылся с места ДТП.
  • Скутерист был в красном шлеме и с рюкзаком компании Glovo.
  • Вероятно, он работает там курьером.
  • Львовские правоохранители 7 мая объявили беглеца в розыск.

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Скутерист с рюкзаком Glovo сбил девочку / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

В патрульной полиции подтвердили эту информацию. Правоохранители рассказали, что авария произошла 28 апреля. Скутерист сбил девочку в 350 метрах от управления патрульной полиции Львовщины. Однако мужчине удалось сразу же убежать.

В тот день полиция не сообщала об этом инциденте. Правоохранители рассказали, что, к счастью, в результате ДТП школьница получила лишь легкие телесные повреждения.

Сейчас полицейские проводят расследование. Они просят всех, кто узнал мужчину или знает о его месте пребывания, позвонить на горячую линию полиции по номеру 102.

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Как отреагировали в Glovo

В комментарии 24 каналу представительница Glovo в Украине Оксана Ридкоус рассказала, что компания сейчас изучает детали инцидента.

Компания изучает детали инцидента и готова сотрудничать по вопросам расследования данного дела и предоставить всю необходимую информацию, которая поможет установить личность участника ДТП,
– отметила Ридкоус.

В Glovo добавили, что в случае появления новой информации по этому случаю, компания предоставит больше деталей.