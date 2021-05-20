Коммунальные службы города работают над восстановлением всех коммуникаций в доме №1 на улице Выговского. Также там вскоре сделают ремонт в подъезде.

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В доме ликвидируют последствия пожара

Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк рассказала, что сейчас специалисты рассматривают 2 варианта возобновления работы лифта и готовятся к ремонту лестничной клетки.

В доме на улице Выговского восстановлена подача электричества, газа, сделан порядок на лестничной клетке, восстановлен козырек на чердаке. Что касается лифта, то его обследовали, и сейчас говорится о том, чтобы провести или капитальный ремонт лифта, на что необходимо 500 тысяч гривен,

– отметила чиновница.

По ее словам, на полную замену лифта необходимо 1,3 миллиона гривен. Сейчас этот вопрос решают вместе с ЛКП "Львовсвет".

"Отмечу, что в этом доме есть 2 лестничных клетки: одна – по которой ходят люди, другая – запасная (эвакуационная). Сейчас ЛКП "Левандовка" проводит подготовительные работы, закупает материалы, и ремонт лестничной клетки будет сделан в течение месяца", – добавила Маруняк.

По словам чиновницы, вопрос ремонта в доме на улице Выговского под постоянным контролем. Каждый день туда выезжает глава районной администрации. Маруняк отметила, что она и городской голова Андрей Садовый также туда приезжали.

Садовый отметил, что распространение огня во время пожара повлекло за собой то, что жители дома завалили своими вещами эвакуационную лестничную клетку. Поэтому в целях безопасности ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на ней в будущем хранили вещи.

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