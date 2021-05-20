Коммунальные службы города работают над восстановлением всех коммуникаций в доме №1 на улице Выговского. Также там вскоре сделают ремонт в подъезде.
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В доме ликвидируют последствия пожара
Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк рассказала, что сейчас специалисты рассматривают 2 варианта возобновления работы лифта и готовятся к ремонту лестничной клетки.
В доме на улице Выговского восстановлена подача электричества, газа, сделан порядок на лестничной клетке, восстановлен козырек на чердаке. Что касается лифта, то его обследовали, и сейчас говорится о том, чтобы провести или капитальный ремонт лифта, на что необходимо 500 тысяч гривен,
– отметила чиновница.
По ее словам, на полную замену лифта необходимо 1,3 миллиона гривен. Сейчас этот вопрос решают вместе с ЛКП "Львовсвет".
"Отмечу, что в этом доме есть 2 лестничных клетки: одна – по которой ходят люди, другая – запасная (эвакуационная). Сейчас ЛКП "Левандовка" проводит подготовительные работы, закупает материалы, и ремонт лестничной клетки будет сделан в течение месяца", – добавила Маруняк.
По словам чиновницы, вопрос ремонта в доме на улице Выговского под постоянным контролем. Каждый день туда выезжает глава районной администрации. Маруняк отметила, что она и городской голова Андрей Садовый также туда приезжали.
Садовый отметил, что распространение огня во время пожара повлекло за собой то, что жители дома завалили своими вещами эвакуационную лестничную клетку. Поэтому в целях безопасности ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на ней в будущем хранили вещи.
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Коротко о пожаре в многоэтажке на Выговского
- Масштабный пожар в многоэтажке на Выговского начался с возгорания, которое возникло в квартире на 2 этаже. Вероятной причиной был взрыв батареи электросамоката, который жители поставили заряжаться.
- В результате инцидента квартира обгорела полностью. Огонь уничтожил вещи на площади 60 квадратных метров.
- Пламя быстро распространилось со второго на третий этаж дома, ведь на эвакуационной клетке жители хранили множество вещей.
- Весь подъезд заполнил дым, поэтому спасатели эвакуировали более 100 человек через балконы.
- Жить в доме не запретили, однако там прекратили подачу электричества, воды и газа.