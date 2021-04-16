На Лычаковском кладбище 16 апреля состоялось чествование памяти Героя Украины Бориса Возницкого. Он был многолетним директором Львовской национальной галереи искусств.

Чествование состоялось по случаю 95-летия со дня рождения Возницкого. В церемонии принял участие митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк.

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Во Львове почтили память Бориса Возницкого

Во время церемонии чествования памяти Возницкого на Лычаковском кладбище митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк провел молебен. Также к чествованию присоединились хористы мужской капеллы "Дударик".

После этого состоялось возложение цветов на могилу Героя Украины. К церемонии также присоединилась заместитель начальника управления культуры Оксана Стельмах.

Коротко о Борисе Возницком

Борис Возницкий – известный украинский искусствовед.

Он был директором Львовской галереи искусств.

Возницкий – академик Украинской академии искусств, Герой Украины и лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Также он имел звание заслуженного работника культуры Украины и Польши.

Возницкий был президентом Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM) и доктором honoris causa.



Во Львове почтили память Бориса Возницкого / Фото ЛГС



Церемония состоялась на Лычаковском кладбище / Фото ЛГС



Митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк провел молебен / Фото ЛГС



Собравшиеся возложили цветы к могиле Возницкого / Фото ЛГС