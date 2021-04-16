Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память Героя Украины Бориса Возницкого – фото
На Лычаковском кладбище 16 апреля состоялось чествование памяти Героя Украины Бориса Возницкого. Он был многолетним директором Львовской национальной галереи искусств.
Источник:Львовский горсовет
Чествование состоялось по случаю 95-летия со дня рождения Возницкого. В церемонии принял участие митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк.
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Во Львове почтили память Бориса Возницкого
Во время церемонии чествования памяти Возницкого на Лычаковском кладбище митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк провел молебен. Также к чествованию присоединились хористы мужской капеллы "Дударик".
После этого состоялось возложение цветов на могилу Героя Украины. К церемонии также присоединилась заместитель начальника управления культуры Оксана Стельмах.
Коротко о Борисе Возницком
- Борис Возницкий – известный украинский искусствовед.
- Он был директором Львовской галереи искусств.
- Возницкий – академик Украинской академии искусств, Герой Украины и лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.
- Также он имел звание заслуженного работника культуры Украины и Польши.
- Возницкий был президентом Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM) и доктором honoris causa.
Во Львове почтили память Бориса Возницкого / Фото ЛГС
Церемония состоялась на Лычаковском кладбище / Фото ЛГС
Митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк провел молебен / Фото ЛГС
Собравшиеся возложили цветы к могиле Возницкого / Фото ЛГС
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