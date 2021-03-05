Во Львове состоялось заседание городского штаба по противодействию распространения коронавируса. Основной задачей, как считает мэр Андрей Садовый, является увеличение количества коек с подключенным кислородом для больных COVID-19.

Мэр Львова отметил, что на протяжении последних недель врачи фиксируют значительное увеличение количества тяжелых больных. Болезнь прогрессирует значительно быстрее и агрессивнее.

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Из 1300 мест в больницах – 418 заняты

Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с приподнятым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты. На ближайшие недели ставим себе главную задачу – увеличить их количество, насколько это возможно,

– пояснил Садовый.

Ситуацию в школах активно мониторят

Городской голова отметил, что сейчас активно мониторят ситуацию по заболеваемости в школах. Пока обучение происходит в обычном режиме. Дальнейшие решения примут 9 марта на городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Мы все уже понимаем важность ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции. Я очень надеюсь, что вместе сможем избежать тяжелых последствий эпидемии. Для этого должны быть ответственными и соблюдать карантинные требования,

– добавил мэр Львова.

Актуальные решения городского штаба по противодействию коронавирусу:

Источник: Львов VS коронавирус

обустроить дополнительные кровати для инфицированных в медучреждениях города

обустроить 2 временных госпиталя;

провести встречи с предпринимателями – владельцами рынков, супермаркетов и других учреждений – по соблюдению норм карантина;

усилить работу мониторинговых мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением норм карантина в учреждениях и т.п., налагать штрафы и составлять протоколы в случае нарушения норм;

восстановить работу мобильной лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту;

мониторить ситуацию в городских учебных заведениях.

Обратите внимание! Эти предложения будут рассмотрены на предстоящем заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 9 марта.