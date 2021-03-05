Во Львове максимально увеличат количество коек для больных с COVID-19: Садовый о пандемии
Во Львове состоялось заседание городского штаба по противодействию распространения коронавируса. Основной задачей, как считает мэр Андрей Садовый, является увеличение количества коек с подключенным кислородом для больных COVID-19.
Источник:телеграм Андрея Садового
Мэр Львова отметил, что на протяжении последних недель врачи фиксируют значительное увеличение количества тяжелых больных. Болезнь прогрессирует значительно быстрее и агрессивнее.
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Из 1300 мест в больницах – 418 заняты
Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с приподнятым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты. На ближайшие недели ставим себе главную задачу – увеличить их количество, насколько это возможно,
– пояснил Садовый.
Ситуацию в школах активно мониторят
Городской голова отметил, что сейчас активно мониторят ситуацию по заболеваемости в школах. Пока обучение происходит в обычном режиме. Дальнейшие решения примут 9 марта на городской комиссии по ТЭБ и ЧС.
Мы все уже понимаем важность ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции. Я очень надеюсь, что вместе сможем избежать тяжелых последствий эпидемии. Для этого должны быть ответственными и соблюдать карантинные требования,
– добавил мэр Львова.
Актуальные решения городского штаба по противодействию коронавирусу:
Источник: Львов VS коронавирус
- обустроить дополнительные кровати для инфицированных в медучреждениях города
- обустроить 2 временных госпиталя;
- провести встречи с предпринимателями – владельцами рынков, супермаркетов и других учреждений – по соблюдению норм карантина;
- усилить работу мониторинговых мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением норм карантина в учреждениях и т.п., налагать штрафы и составлять протоколы в случае нарушения норм;
- восстановить работу мобильной лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту;
- мониторить ситуацию в городских учебных заведениях.
Какова ситуация во Львовской области с коронавирусом?По состоянию на 5 марта на Львовщине обнаружили 81 221 случай коронавируса, из них 2317 – летальные. Выздоровели более 70 тысяч человек.
Данные СНБО
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