Авария произошла в 14:10 часов 10 мая. Видео опубликовали через час в сообществе Горячей линии Львова "1580".
Другой случай Львовский суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка: детали
Больше об этом ДТП
- Маршрутка сбила пешехода на углу улицы Под Дубом и проспекта Чорновола.
- Этот момент зафиксировали 2 камеры Управления безопасности ЛГС.
- Женщина начала идти, когда засветился зеленый сигнал светофора.
- Маршрутка ехала на большой скорости.
- Водитель, вероятно, почти не тормозил перед перекрестком.
- Как следствие, он зацепил пешехода правой частью корпуса транспорта.
- После этого автобус резко свернул на тротуар и там остановился.
- Правоохранители пока никак не прокомментировали эту аварию.
- В каком состоянии пострадавшая – неизвестно.
Момент наезда маршрутки на пешехода во Львове: видео Горячей линии Львова "1580"