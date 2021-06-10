Авария произошла в 14:10 часов 10 мая. Видео опубликовали через час в сообществе Горячей линии Львова "1580".

Другой случай Львовский суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка: детали

Больше об этом ДТП

  • Маршрутка сбила пешехода на углу улицы Под Дубом и проспекта Чорновола.
  • Этот момент зафиксировали 2 камеры Управления безопасности ЛГС.
  • Женщина начала идти, когда засветился зеленый сигнал светофора.
  • Маршрутка ехала на большой скорости.
  • Водитель, вероятно, почти не тормозил перед перекрестком.
  • Как следствие, он зацепил пешехода правой частью корпуса транспорта.
  • После этого автобус резко свернул на тротуар и там остановился.
  • Правоохранители пока никак не прокомментировали эту аварию.
  • В каком состоянии пострадавшая – неизвестно.

Момент наезда маршрутки на пешехода во Львове: видео Горячей линии Львова "1580"