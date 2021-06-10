В центре Львова маршрутка сбила 16-летнюю: девушка переходила дорогу на светофоре – видео

10 июня 2021 , 17:10
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Источник:

24 канал

Во Львове на перекрестке проспекта Черновола и улицы Под Дубом маршрутка №41 совершил наезд на 16-летнюю девушку. Произошло это, когда она переходила дорогу на зеленый. Добавим, что неподалеку располагается ТРЦ Forum Lviv.

Авария произошла в 14:10 часов 10 мая. Видео опубликовали через час в сообществе Горячей линии Львова "1580".

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Как произошло ДТП

  • Девушка начала идти, когда засветился зеленый сигнал светофора.
  • Маршрутка ехала на большой скорости.
  • Водитель, вероятно, почти не тормозил перед перекрестком.
  • Как следствие, он зацепил пешехода правой частью корпуса транспорта.
  • После этого автобус резко свернул на тротуар и там остановился.
  • Момент инцидента зафиксировали 2 камеры Управления безопасности ЛГС.

Что говорят правоохранители

Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская уточнила, что потерпевшей – примерно 16 лет. Девушку госпитализировали. Были ли у нее травмы – неизвестно: медики устанавливают диагноз.

Касательно водителя автобуса, то это 55-летний житель Городокского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Момент наезда маршрутки на 16-летнюю девушку возле ТРЦ Forum: видео Горячей линии Львова "1580"

Обратите внимание! Во Львова 7 июня автобус с пассажирами влетел в дерево. В ДТП травмировались 5 человек. В ЛГС начали расследование обстоятельств инцидента. Впоследствии перевозчик "Міра і К" начал уверять, что водитель у них не работает и выехал на этот рейс самовольно.
Автор: Олександр Марчак