В центре Львова маршрутка сбила 16-летнюю: девушка переходила дорогу на светофоре – видео

Во Львове на перекрестке проспекта Черновола и улицы Под Дубом маршрутка №41 совершил наезд на 16-летнюю девушку. Произошло это, когда она переходила дорогу на зеленый. Добавим, что неподалеку располагается ТРЦ Forum Lviv.

Авария произошла в 14:10 часов 10 мая. Видео опубликовали через час в сообществе Горячей линии Львова "1580".

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Как произошло ДТП

Девушка начала идти, когда засветился зеленый сигнал светофора.

Маршрутка ехала на большой скорости.

Водитель, вероятно, почти не тормозил перед перекрестком.

Как следствие, он зацепил пешехода правой частью корпуса транспорта.

После этого автобус резко свернул на тротуар и там остановился.

Момент инцидента зафиксировали 2 камеры Управления безопасности ЛГС.

Что говорят правоохранители

Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская уточнила, что потерпевшей – примерно 16 лет. Девушку госпитализировали. Были ли у нее травмы – неизвестно: медики устанавливают диагноз.

Касательно водителя автобуса, то это 55-летний житель Городокского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Момент наезда маршрутки на 16-летнюю девушку возле ТРЦ Forum: видео Горячей линии Львова "1580"