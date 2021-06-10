Во Львове маршрутка снесла знак и разбила конструкцию АЗС: фото и видео

Водитель львовской маршрутки 10 июня не справился с управлением и снес дорожный знак и световую конструкцию АЗС. В результате аварии автобус сильно пострадал – у него смялась передняя часть кузова.
ДТП произошло на проспекте Красной Калины. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
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Автобус снес знак и конструкцию АЗС
- На проспекте Красной Калины в 6:38 произошло ДТП с участием пригородной маршрутки №183.
- Водитель, двигаясь в направлении центра города, снес дорожный знак.
- После этого автобус разбил световую конструкцию возле заправки ANP.
- В результате аварии у маршрутки сильно смялся кузов.
Смотрите видео, как автобус снес дорожный знак:
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Патрульные составили на водителя протокол
Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было, поэтому в результате аварии никто не пострадал. Правоохранители установили, что 49-летний водитель автобуса, который ехал по маршруту №183 "АС-2 – Рудное", не справился с управлением.
Патрульные составили на него админпротокол за нарушение ПДД, которое привело к ДТП". Мужчине грозит 340 гривен штрафа или лишение права управлять автомобилем сроком от 6 месяцев до года.
Водитель снес дорожный знак / Фото Оксаны Кумецкой
На мужчину составили протокол / Фото Vasya Khoma