Недавно новорожденную крестили в реанимации ОХМАТДЕТа. Сейчас младенец находится в обычной палате отделения педиатрии.

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Во Львове новорожденную вылечили от коронавируса

В ОХМАТДЕТе рассказали, что наименьшую пациентку медучреждения, которая болела коронавирусом, 13 мая выписали из реанимации для новорожденных. Девочку недавно там крестили, молясь за здоровье малышки. Вскоре болезнь отступила. Сейчас новорожденная вместе со своей мамой находится в обычной палате в отделении педиатрии. Медики ОХМАТДЕТа помогают маленькой пациентке не отставать в развитии от сверстников.

Заведующая реанимации новорожденных Галина Заремба и неонатолог Ольга Мисак рассказали, что из-за перенесенных COVID-19 и бактериального сепсиса девочка пока несколько ослаблена.

У нее нет неврологического дефицита, как это бывает с такими детьми. Златочке еще трудно самой сосать, поэтому мы ей помогаем. Но она у нас молодец – немножко ест сама, немножко с нашей помощью, но не теряет боевого духа,

– добавили медики.

По словам врачей, еще нужно приложить немного усилий, чтобы новорожденная догнала своих сверстников в весе. После этого девочку сразу выпишут из больницы домой.

Медики предупреждают, что нужно беречь своих детей и себя, ведь COVID-19 коварнее, чем кажется.

"А если нужна помощь – команда ангелов и Супергерои всегда придут на помощь", – подытожили в ОХМАТДЕТе.

Обратите внимание! По состоянию на 13 мая на Львовщине коронавирус обнаружили более чем в 132 тысяч жителей Львовщины. Лаборатории 12 мая провели 1 392 ПЦР-теста. 259 из них оказались положительными.



Во Львове ребенок излечился от коронавируса / Фото ОХМАТДЕТ