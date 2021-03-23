Работники поликлиники, расположенной на улице Мазепы, 23 марта устроили акцию протеста против открытия временного госпиталя для больных коронавирусом в помещении медучреждения. По их убеждениям, поликлинику хотят закрыть. Однако городские власти уверяют, что этого не произойдет.

Львовяне перекрыли дорогу на улице Мазепы, перед поворотом в больницу скорой помощи. Акция протеста началась около 14:30.

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Почему медики поликлиники устроили протест

Возле поликлиники, что на улице Мазепы, 23 марта состоялась встреча медработников и семейных врачей с первым заместителем городского головы Андреем Москаленко.

Во время встречи участники обсудили ситуацию с поликлиникой, в которой планируют обустроить временный госпиталь для больных коронавирусом.

Однако достичь понимания не удалось и часть медиков и жителей района отправились перекрывать дорогу.

Протестующие уверяют, что поликлинику закрывают, а семейных врачей переводят в непригодные помещения.

В то же время медработники поликлиники не хотят верить, что помещения, которые сейчас перевели на баланс больницы скорой помощи, им вернут.

Протестующие говорят, что они не против обустройства кроватей для больных. Однако они хотят получить юридический документ-подтверждение, что им вернут помещения, в которых планируют развернуть госпиталь.

Смотрите фото с акции протеста Медков поликлиники / Фото " Варта 1"

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Москаленко объяснил, что будет с поликлиникой на Мазепы

Москаленко на своей фейсбук-странице рассказал, что напряжение относительно поликлиники на улице Мазепы "перешло все границы".

Из того, что вижу, планируют массовые акции, сбор подписей. Лишь бы не дать развернуть новые критически важные койкоместа для больных коронавирусом,

– добавил чиновник.

Он пояснил, что поликлиника останется коммунальной городской поликлиникой. Помещение для временного госпиталя перевели на баланс больницы скорой помощи, чтобы эта больница юридически имела возможность начать работы, подводить кислород и готовить палаты.

"Чтобы избежать любых спекуляций, руководительницей временного госпиталя на Мазепы, 25 назначена Екатерина Похожай. Госпожа Катерина является действующей заведующей отделением этой же поликлиники. Она будет совмещать две должности. И только ее решения будут выполняться", – добавил Москаленко.

Чиновник добавил, что поликлинику закрывать не планируют и медработников не увольняют. Однако кабинеты приема семейных врачей могут изменить локацию.