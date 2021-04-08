На время локдауна водители компании Bolt бесплатно будут возить львовских медиков на работу. Несколько медучреждений уже получили первые 300 промокодов на поездки для своих работников.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове компания Bolt решила поддержать медиков. Эту инициативу начали еще в марте 2020 года.

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Такси Bolt будут возить львовских медиков бесплатно

На время локдауна общественный транспорт Львова курсирует в режиме спецперевозок. Поэтому компания Bolt решила поддержать медработников города. 9 медучреждений уже получили первые 300 промокодов, которые позволят медикам без задержек добираться до места работы и обратно домой.

Мы надеемся, что наша помощь будет способствовать слаженной работе медицинских учреждений и позволит избежать сбоев из-за возможных опозданий персонала. Мы готовы и дальше помогать городу, в частности его критически важной инфраструктуре,

– рассказал руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Компания начала инициативу по бесплатной перевозке медиков в марте 2020 года. За период карантина водители платформы Bolt совершили 125 тысяч поездок для медработников более чем на 23 миллиона гривен. Во Львове компания полностью обеспечивала перевозку медиков клинической больницы скорой медицинской помощи и областной инфекционной больницы.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове по состоянию на 8 апреля в стационарах лечатся 1115 пациентов. Из них 1066 людей – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 32 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городских больницах сейчас 1500 койкомест для пациентов с коронавирусом. К 10 апреля резерв койкомест увеличат до 2 тысяч.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта область перешла в красную зону, поэтому здесь действуют ограничения, предусмотренные для высшего уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала