Городской голова Андрей Садовый заявил, что в двух зданиях медицинских учебных заведений обустроят кровати для больных коронавирусом. Говорится о львовских медуниверситете и медколедже. Власти ведут переговоры о том, чтобы задействовать еще и поликлинику на Мазепы.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, во Львове должны организовать 700 мест для больных ковид. На это из городского бюджета выделят 18 миллионов гривен.

Актуально Львовщина катится в красную зону: вероятность 90%

Какие медучреждения отдадут свои помещения

Комиссия ТЭБ и ЧС постановила освободить кабинеты двух учреждений медицинского образования, чтобы обустроить там кровати для больных

Попросили медицинский колледж и медуниверситет, чтобы они временно освободили кабинеты, чтобы мы могли размещать больных. Также имел сегодня часовую беседу с работниками поликлиники на Мазепы. Они понимают, что это создает неудобства для работы, но говорится о жизни людей,

– заявил Андрей Садовый.

Работники поликлиники на Мазепы – против обустройства в них мест для больных с COVID-19. Но мэр Львова отметил, что решение комиссии ТЭБ и ЧС не подлежат обсуждению и обязательны для выполнения. Поскольку они действуют в интересах львовян.

Какова ситуация с койками во Львове

На Львовщине предусмотрено 1300 коек для больных COVID-19. Сейчас заполнены 652 места.

Садовый заявил, что свободных коек хватит только на две недели.

Между тем должны обустроить дополнительные места и подвести кислород.

Предварительно уже объявили о 5 поликлиниках, где разместят 366 коек.

Сейчас там планируют размещать больных с легким течением заболевания. Но при необходимости – обустроят полноценные ковидные госпитали.

Обратите внимание! Городской председатель Львова анонсировал начало ремонта в медучреждениях. Они необходимы для обустройства дополнительных койко-мест. Эти работы займут до 2 недель времени.