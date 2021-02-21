В Киеве 17 февраля догхантеры рассыпали яд для собак. Во Львове 21 февраля сразу на 3 улицах заметили похожее вещество, которое окрасило снег в розоватый оттенок.

Снег с характерными пятнами заметили на улицах Липинского, Тучапского и Городницкой.

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Пресс-служба львовской полиции заявила, что сейчас похожие вызовы не поступали. Вместе с тем правоохранители предупредили: если кто-то заметит характерно окрашенный снег, стоит сразу звонить в полицию.

Убирать снег до прибытия правоохранителей не стоит.

Обратите внимание! Если вы увидите розовый снег и позвоните в полицию, это может спасти чью-то жизнь.

В ветеринарно-стерилизационном центре для животных "Лев" рассказали, что за последнее время к ним не поступали больные собаки с подозрением на отравление. Увеличение количества мертвых животных тоже, к счастью, не зафиксировали.

Что известно о догхантерах в Киеве