Во Львове могут действовать догхантеры: что делать, если вы увидели розовый снег
В Киеве 17 февраля догхантеры рассыпали яд для собак. Во Львове 21 февраля сразу на 3 улицах заметили похожее вещество, которое окрасило снег в розоватый оттенок.
Источник:24 канал
Снег с характерными пятнами заметили на улицах Липинского, Тучапского и Городницкой.
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Пресс-служба львовской полиции заявила, что сейчас похожие вызовы не поступали. Вместе с тем правоохранители предупредили: если кто-то заметит характерно окрашенный снег, стоит сразу звонить в полицию.
Убирать снег до прибытия правоохранителей не стоит.
В ветеринарно-стерилизационном центре для животных "Лев" рассказали, что за последнее время к ним не поступали больные собаки с подозрением на отравление. Увеличение количества мертвых животных тоже, к счастью, не зафиксировали.
Что известно о догхантерах в Киеве
- 17 февраля столичные зоозащитники забили тревогу: в Киеве догхантеры устроили страшную акцию.
- В местах, где хозяева зачастую выгуливают своих домашних любимцев, злоумышленники рассыпали яд для собак.
- Сейчас в Киеве ни одно место для прогулок нельзя считать безопасным.
- Яд оказался очень коварным: он окрашивает снег в розовый лишь на несколько часов, а затем цвет исчезает.
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