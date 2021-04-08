Во Львове могут ослабить карантинные ограничения для школ, рынков и летних площадок
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове продлили локдаун до 19 апреля. Однако карантинные ограничения для школ, рынков и летних площадок могут ослабить.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Во Львове крайне тревожная ситуация с COVID-19. В городе ежедневно выявляют более 500 новых больных коронавирусом.
Актуально Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля
Комиссия будет мониторить эпидемию в Львове
Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить жесткий карантин во Львове до 19 апреля. Однако ограничения для школ, непродовольственных рынков и летних площадок могут ослабить.
Решение о частичном ослаблении карантина планируют рассмотреть 13 апреля. По словам мэра Львова Андрея Садового, его будут принимать по результатам мониторинга эпидситуации по COVID-19 в городе.
Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во Львове по состоянию на 8 апреля в стационарах лечатся 1 115 пациентов. Из них 1 066 людей – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 32 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- Локдаун в городе ввели 19 марта. Он продлится минимум до 19 апреля.
- Из-за ограничений в городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ и учреждения культуры.
- Львовские школьники учатся дистанционно.
- Городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.
- С 25 марта Львовская область перешла в красную зону, поэтому в области действуют ограничения, предусмотренные для высшего уровня эпидопасности.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала
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