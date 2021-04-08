Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове продлили локдаун до 19 апреля. Однако карантинные ограничения для школ, рынков и летних площадок могут ослабить.

Во Львове крайне тревожная ситуация с COVID-19. В городе ежедневно выявляют более 500 новых больных коронавирусом.

Актуально Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля

Комиссия будет мониторить эпидемию в Львове

Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить жесткий карантин во Львове до 19 апреля. Однако ограничения для школ, непродовольственных рынков и летних площадок могут ослабить.

Решение о частичном ослаблении карантина планируют рассмотреть 13 апреля. По словам мэра Львова Андрея Садового, его будут принимать по результатам мониторинга эпидситуации по COVID-19 в городе.

Обратите внимание! На Львовщине с начала пандемии коронавирусом заболели 113,4 тысячи человек. К сожалению, 2782 больных умерли от осложнений болезни. Однако 83,46 тысячи пациентов выздоровели.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове по состоянию на 8 апреля в стационарах лечатся 1 115 пациентов. Из них 1 066 людей – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 32 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Локдаун в городе ввели 19 марта. Он продлится минимум до 19 апреля.

Из-за ограничений в городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ и учреждения культуры.

Львовские школьники учатся дистанционно.

Городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.

С 25 марта Львовская область перешла в красную зону, поэтому в области действуют ограничения, предусмотренные для высшего уровня эпидопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала