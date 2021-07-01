Во Львове могут усилить карантин из-за нового опасного штамма Дельта

Во Львове могут ввести более жесткие карантинные ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса Дельта. Специалисты призывают львовян вакцинироваться, чтобы противодействовать заражению COVID-19.

Во Львовской мэрии 1 июля состоялось заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. В частности, из-за вероятности распространения штамма Дельта специалисты обсудили готовность медучреждений к госпитализации больных, соблюдение карантина и ускорение темпов вакцинации.

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Во Львове могут усилить карантин

Во Львове 2 июля состоится заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что во время заседания будут обсуждать готовность медучреждений и койкомест, подведение кислорода и резерв необходимых лекарств.

Кроме этого, учитывая распространение нового штамма Дельта, специалисты рассмотрят вопрос соблюдения карантинных требований.

Мы обращаем внимание на соблюдение карантинных норм, и для этого будем иметь обращения и готовим соответствующие приказы относительно жесткости выполнения карантинных условий – масочного режима, социальной дистанции и тому подобное,

– добавил чиновник.

Москаленко отметил, что третьим вопросом, который вынесут на рассмотрение комиссии, будет увеличение темпов вакцинации. Его следует рассмотреть для того, чтобы летом прививать от коронавируса как можно больше людей. Так, в сентябре во Львове будет максимальное количество вакцинированных, и это может противодействовать возможному распространению нового штамма.

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