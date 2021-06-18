Злоумышленника задержал полицейский, который был свидетелем происшествия. Мошеннику грозит тюрьма.

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Одессит пытался выманить у пенсионерки деньги

Правоохранители установили, что 17 июня к 79-летней львовянки позвонил неизвестный мужчина.

Он рассказал пенсионерке, что ее дочь, проживающая в Киеве, совершила ДТП.

Для "решения проблемы" женщина должна передать ему 4 тысячи долларов.

Незнакомец вызвался приехать домой к пенсионерке на улицу Мартовича, чтобы забрать деньги.

Женщина согласилась, однако сообщила об этом разговоре своему сыну.

Мужчина вместе со своим товарищем немедленно выехал к матери.

В квартире пенсионерки они увидели мошенника.

Он, заметив незнакомцев, выбежал из квартиры на улицу.

Злоумышленник, пытаясь скрыться, выстрелил в преследователей из неизвестного оружия.

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Злоумышленника задержали

Очевидцем этого инцидента стал сотрудник Львовского райуправления полиции. Страж порядка мгновенно задержал беглеца. Пострадавших в результате происшествия не было.

Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 25-летний одессит. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и направили его на экспертизу.

Следователи открыли уголовные производства за "хулиганство" и "покушение на мошенничество". Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – до 8 лет за решеткой. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Правоохранители проводят досудебное расследование.