Компания "Новая почта" создала хаб для международных отправлений во Львове. Посылки львовян отныне доставляют прямым чартерным рейсом Львов – Варшава – Нью-Йорк из международного аэропорта "Львов".

"Новая почта" запустила чартерные рейсы из львовского аэропорта в Варшаву и Нью-Йорк. Также компания создала в городе две центральные сортировочные станции. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба международного аэропорта "Львов".

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Что известно о грузовом авиарейсе Львов – Варшава – Нью-Йорк

Первый чартерный грузовой рейс прилетел во Львов из США в начале декабря. На борту авиасудна находились более 15 тысяч отправлений общим весом 30 тонн. Это были посылки клиентов сервиса NP Shopping и заказы из американского интернет-магазина iHerb.

Во львовском аэропорту рассказали, что чартерные грузовые рейсы из США во Львов "Новая почта" планирует выполнять еженедельно:

Со 2 декабря по 23 декабря 2020 года грузовые рейсы Нью-Йорк – Варшава – Львов – Варшава будут выполняться по средам на воздушном судне В787-900 Dreamliner LOT7929/7928;

грузовые рейсы Нью-Йорк – Варшава – Львов – Варшава будут выполняться по средам на воздушном судне В787-900 Dreamliner LOT7929/7928; С 1 января по 26 марта 2021 года рейсы Нью-Йорк – Варшава – Львов – Варшава будут выполнять каждую пятницу на самолете В787-800 Dreamliner LOT7929 / 7928

Именно развитие грузовых перевозок является основным достоянием львовского аэропорта во время пандемии. И самое важное – грузовые рейсы останутся с нами и после возобновления пассажирских перевозок,

– отметила пресс-служба аэропорта.

Смотрите фото прямых грузовых самолетов Львов – Варшава – Нью-Йорк / Фото международного аэропорта "Львов"