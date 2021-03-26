Львовские правоохранители 25 марта задержали мужчину, причастного к покушению на убийство. Он во время ссоры несколько раз ударил своего оппонента ножом в живот.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Пострадавший попал в больницу

Около 18:20 правоохранителям поступило сообщение от медиков.

Они рассказали, что госпитализировали в реанимационное отделение мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 37-летний львовянин.

Вскоре следователи выяснили, что мужчину едва не зарезал 28-летний житель Нового Роздола.

Между мужчинами возник конфликт во время которого злоумышленник несколько раз ударил львовянина ножом в живот.



Мужчина едва не зарезал львовянина / Фото полиции Львовщины

Злоумышленнику грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "покушение на убийство". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.