Во Львове мужчина пытался ограбить квартиру: иностранец задержал злоумышленника у себя дома
Во Львове 45-летний львовянин 31 октября проник в квартиру иностранного студента. Однако парень вернулся домой и вместе с соседями задержал злоумышленника. Мужчину взяли под стражу.
Инцидент произошел на улице Братьев Рогатинцев. Мужчина пытался похитить из квартиры студента деньги, одежду и другие вещи. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.
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Как львовянин пытался ограбить квартиру студента-иностранца
- 45-летний львовянин проник в квартиру студента.
- Он пытался похитить электронные гаджеты, деньги и одежду.
- Однако 20-летний иностранный студент пришел к себе в квартиру и увидел там мужчину.
- Парень сразу позвонил в полицию.
- Студент вместе со своими соседями удерживали злоумышленника пока не приехали правоохранители.
Что грозит злоумышленнику
Правоохранители задержали злоумышленника. Они установили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следователи сообщили ему о подозрении в покушении на кражу.
Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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