Во Львове 45-летний львовянин 31 октября проник в квартиру иностранного студента. Однако парень вернулся домой и вместе с соседями задержал злоумышленника. Мужчину взяли под стражу.

Инцидент произошел на улице Братьев Рогатинцев. Мужчина пытался похитить из квартиры студента деньги, одежду и другие вещи. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как львовянин пытался ограбить квартиру студента-иностранца

45-летний львовянин проник в квартиру студента.

Он пытался похитить электронные гаджеты, деньги и одежду.

Однако 20-летний иностранный студент пришел к себе в квартиру и увидел там мужчину.

Парень сразу позвонил в полицию.

Студент вместе со своими соседями удерживали злоумышленника пока не приехали правоохранители.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители задержали злоумышленника. Они установили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следователи сообщили ему о подозрении в покушении на кражу.

Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.