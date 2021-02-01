Во Львове правоохранители задержали мужчину, который напал на полицейских. Патрульные 31 января приехали по вызову о домашнем насилии, и львовянин избил их.

Источник: полиция Львовщины

Мужчина довольно агрессивно отреагировал на приезд правоохранителей. Он сначала ругался, а потом набросился на них.

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Как львовянин напал на полицейских

Около полуночи 31 января правоохранителям поступило сообщение о домашнем насилии в квартире одного из домов на улице Богдана Хмельницкого.

Полицейские немедленно выехали на место вызова.

Правоохранители установили личность правонарушителя – им оказался 27-летний львовянин.

Во время установления обстоятельств происшествия мужчина вел себя довольно агрессивно.

Он ругался, не реагировал на замечания правоохранителей и сопротивлялся.

Позже львовянин набросился на полицейских и избил их.

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении милиционера. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 5 лет за решеткой.

Кроме того, полицейские привлекли злоумышленника к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.