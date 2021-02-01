Во Львове мужчина избил полицейских: злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой
Во Львове злоумышленник напал на полицейских / tvoemisto.tv
Во Львове правоохранители задержали мужчину, который напал на полицейских. Патрульные 31 января приехали по вызову о домашнем насилии, и львовянин избил их.
Источник: полиция Львовщины
Мужчина довольно агрессивно отреагировал на приезд правоохранителей. Он сначала ругался, а потом набросился на них.
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Как львовянин напал на полицейских
- Около полуночи 31 января правоохранителям поступило сообщение о домашнем насилии в квартире одного из домов на улице Богдана Хмельницкого.
- Полицейские немедленно выехали на место вызова.
- Правоохранители установили личность правонарушителя – им оказался 27-летний львовянин.
- Во время установления обстоятельств происшествия мужчина вел себя довольно агрессивно.
- Он ругался, не реагировал на замечания правоохранителей и сопротивлялся.
- Позже львовянин набросился на полицейских и избил их.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении милиционера. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 5 лет за решеткой.
Кроме того, полицейские привлекли злоумышленника к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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