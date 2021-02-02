Во Львове суд вынес приговор в отношении львовянина, который напал на водителя автобуса №46. Агрессивный пассажир разбил камнем лобовое стекло, а затем набросился на мужчину.

Источник: ZAXID.NET

Мужчина избил водителя автобуса осенью 2020 года. Шевченковский районный суд Львова оштрафовал нарушителя на 17 тысяч гривен.

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Как мужчина избил водителя

Инцидент произошел во Львове 18 октября 2020 года в 11:30 в городском автобусе №46, который обслуживает коммунальный перевозчик АТП-1.

Один из пассажиров начал ругаться на водителя. Позже он предложил мужчине выйти.

Когда водитель вышел из автобуса, пассажир поднял с земли камень и разбил лобовое стекло.

Затем мужчина снова поднял камень. Он пытался бросить его в автобус, но попал водителю в руку.

Пассажир несколько раз ударил водителя. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

После этого инцидента автобус сняли с маршрута, чтобы заменить лобовое стекло.

Замена стекла и другие убытки стоили перевозчику 14,7 тысячи гривен.

Какой приговор вынес суд

В обвинительном акте отметили, что пассажир-нападавший признал свою вину. Однако на судебное заседание, которое состоялось 27 января 2021 года, он не пришел. В судебном приговоре не указана причина агрессивного поведения мужчины.

Судья Шевченковского райсуда Валентина Свиридова признала пассажира виновным в хулиганстве. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Этот приговор пока не вступил в силу, так как не прошло 30 дней с момента его объявления. Поэтому мужчина еще может обжаловать его в апелляции.