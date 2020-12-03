Во Львове 2 декабря следователи сообщили о подозрении мужчине, который избил свою знакомую. От травм, которые злоумышленник ей нанес, женщина умерла прямо в подъезде, когда возвращалась домой.

Мужчина избил свою знакомую во время попойки. Она скончалась в подъезде дома на улице Днестровской, возвращаясь домой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина избил знакомую до смерти

Врачи скорой 29 ноября около 14:00 позвонили в полицию.

Они рассказали, что в одном из подъездов на улице Днестровской нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители отправились на место вызова. Они установили, что погибшей была 47-летняя львовянка.

Ее тело направили на экспертизу, которая установила, что женщина умерла от избиения.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний львовянин.

По информации правоохранителей, мужчина избил знакомую во время попойки, когда между ними возник конфликт.

Женщина ушла после этого домой. Однако дойти до своей квартиры не смогла.

Львовянка умерла в подъезде дома, в котором жила.

Что грозит злоумышленнику

Следователи 2 декабря сообщили злоумышленнику о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Мужчине грозит наказание – от 7 до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.