Во Львове мужчина под наркотиками прыгал на авто, которые ехали рядом
Во Львове 10 апреля мужчина под действием наркотиков бросался на машины. На крышу одной из машин ему таки удалось запрыгнуть.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел на проспекте Красной Калины в Сыховском районе. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок.
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Как задерживали мужчину
Полицейские приехали, когда мужчина сидел на крыше машины. Нарушителя сняли с авто. В полиции отметили, что он вел себя неадекватно и был в состоянии измененного сознания.
Владелица поврежденного авто написала заявление.
Что известно о нарушителе
- Когда правоохранители привезли мужчину в участок, выяснили, что 34-летний львовянин находится в розыске за кражу и грабеж. Эти правонарушения мужчина совершал не впервые.
- Впоследствии обнаружили, что львовянин находился под действием синтетического наркотика "соли". Его госпитализировали.
В дальнейшем следователи будут расследовать дело.
Отметим, водитель маршрутки во Львове 6 апреля помог задержать мужчину, который сел за руль под действием наркотиков. Проверка установила, что задержанный перед поездкой употреблял метадон.
Мужчина запрыгивает на авто / Фото Патрульной полиции
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