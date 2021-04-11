Во Львове 10 апреля мужчина под действием наркотиков бросался на машины. На крышу одной из машин ему таки удалось запрыгнуть.

Инцидент произошел на проспекте Красной Калины в Сыховском районе. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок.

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Как задерживали мужчину

Полицейские приехали, когда мужчина сидел на крыше машины. Нарушителя сняли с авто. В полиции отметили, что он вел себя неадекватно и был в состоянии измененного сознания.

Владелица поврежденного авто написала заявление.

Что известно о нарушителе

Когда правоохранители привезли мужчину в участок, выяснили, что 34-летний львовянин находится в розыске за кражу и грабеж. Эти правонарушения мужчина совершал не впервые.

Впоследствии обнаружили, что львовянин находился под действием синтетического наркотика "соли". Его госпитализировали.

В дальнейшем следователи будут расследовать дело.

Отметим, водитель маршрутки во Львове 6 апреля помог задержать мужчину, который сел за руль под действием наркотиков. Проверка установила, что задержанный перед поездкой употреблял метадон.



Мужчина запрыгивает на авто / Фото Патрульной полиции