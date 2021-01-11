Во Львове 9 января во время задержания 27-летний мужчина покусал патрульного. Мать злоумышленника вызвала правоохранителей, так как нашла у своего сына пакет с вероятными наркотиками.

Инцидент произошел на улице Китайской. Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина покусал милиционера

Около 11:00 патрульных вызвали на улицу Китайскую. Мать 27-летнего мужчины вызвала полицию, так как нашла у сына наркотические вещества.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то увидели в комнате мужчины беспорядок.

Его мать забрала со стола сверток с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета (вероятно, наркотиками).

Львовянину сообщили, что на место происшествия вызовут следователей для изъятия свертка.

Вдруг мужчина начал агрессивно себя вести, угрожать полицейским физической расправой и ругаться.

Злоумышленник встал в боевую стойку и двинулся на полицейских. Во время задержания львовянин активно сопротивлялся – он отбивался ногами, руками и головой.

В один момент, мужчина укусил патрульного за ногу.

Медики диагностировали у милиционера ушиб ноги и кусаную рану бедра.

Смотрите фото, как мужчина покусал патрульного / Фото патрульной полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители отвезли мужчину в Шевченковский отдел полиции. Ему грозит ответственность за умышленное причинение правоохранителям телесных повреждений.

Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.