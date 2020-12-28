Во Львове пьяный мужчина помочился в подъезде, а потом угрожал торовцу ружьем: фото
Во Львове пьяный мужчина 28 декабря помочился в подъезде. Когда полицейский, который в то время возвращался домой со службы, сделал ему замечание, нарушитель потянулся за охотничьим ружьем.
Пьяный мужчина мочился в подъезде дома на улице Гринченко. За это нарушителя отвезли в полицейский участок. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
Интересно Поддельные сигареты на 60 миллионов гривен: полицейские нашли подпольный цех – фото
Как пьяный мужчина угрожал торовцу ружьем
- Вечером 28 декабря инспектор роты ТОР возвращался домой.
- В подъезде своего дома на улице Гринченко он увидел мужчину, который мочился на лестничной клетке.
- Полицейский был в форме, но он еще дополнительно представился и сделал нарушителю замечание.
- Мужчина отреагировал достаточно агрессивно – он начал ругаться и потянулся за охотничьим ружьем, которое стояло неподалеку.
- Патрульный задержал нарушителя и вызвал коллег, которые были на смене.
- 40-летний львовянин продолжал вести себя неадекватно. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Мужчину отвезли в Шевченковский отдел полиции, где участковый составил на него протокол за мелкое хулиганство.
Пьяный мужчина мочился в подъезде дома / Фото патрульной полиции Львовщины
Мужчина угрожал ружьем торовцу / Фото патрульной полиции Львовщины
На нарушителя составили админпротокол / Фото патрульной полиции Львовщины
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter