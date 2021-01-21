Во Львове мужчина странным образом пытался пристроить свою собаку "в добрые руки". Он 20 января привязал четвероногую к столбу и оставил умирать на морозе. Однако собачку Звезду все же спасли волонтеры.

Хозяин привязал свою собаку к столбу недалеко от остановки общественного транспорта возле "Ашана" на улице Стрыйской. У четырехлапой мужчина оставил записку: "Отдам в добрые руки". Об этом на своей странице в фейсбук рассказал волонтер и зоозащитник Игорь Сайко.

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Как мужчина оставил свою собаку

Неизвестный мужчина 20 января привязал к столбу возле ТРЦ King Cross Leopolis свою собаку. Хозяин оставил записку, в которой говорилось, что он отдает Звезду "в добрые руки" и четвероногая – ласковая и имеет все прививки.

Собака очень скулила и лаяла, поэтому люди подняли шум. Так, спасением четвероногого занялись волонтеры и неравнодушные прохожие. Волонтер Игорь Сайко написал в своем сообщении, что не осуждает предыдущего владельца, ведь с песиком могли поступить гораздо хуже и причины отказаться от четырехлапой могли бы быть разные.

Знаете, что первое пришло в голову, когда мы увидели привязанную возле "Ашана" собаку Звезду с запиской на столбе? Не знаю поверите ли. Это было: "Спасибо!". Спасибо, что не вывезли куда-то! Спасибо, что не привязали в глубоком лесу! Спасибо, что не искали вариантов, как убить!

– отметил волонтер.

Смотрите видео, как мужчина привязал собаку к столбу:

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Как спасли Звезду

Сайко рассказал, что Звезду 19 января привязали прямо к двери под входом в ТРЦ King Cross Leopolis. Однако в тот день ей никто не помог.

А уже 20 января ее оставили у столба вблизи автобусной остановки, расположенной неподалеку от этого же ТРЦ. Именно в тот день нашелся неравнодушный человек, который не смог просто пройти мимо четвероногого.

И вот тут Звезда наткнулась на первого человека в своей жизни – Агельярова Виталия! Который не поехал домой в Стрый, а остался с ней и, не отходя, начал искать помощь для нее,

– добавил волонтер.

Смотрите фото, как спасли собаку / Фото Игоря Сайко

Хоть в записке хозяин и указал, что Звезда не кусается, волонтерам стоило немалых усилий ее спасти, ведь первое время она не подпускала к себе никого.

"Относительно "не кусается", оказалось, что не совсем так. Виталий, Оксана, Иван – искусанные. Меня Звезда пожалела. Но собака у нас! К вечеру уже немного успокоилась. Не бросалась. Немного подрыкивала. Но уже аккуратно со стороны или со спины подходила нюхать, знакомиться", – рассказал Сайко.