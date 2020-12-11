Во Львове мужчина пытался разбить платежный терминал: видео
Во Львове 10 декабря мужчина пытался обокрасть платежный терминал. Он успел повредить аппарат. Однако неравнодушный львовянин позвонил в полицию, и злоумышленника задержали.
Инцидент произошел на улице Панаса Мирного около 2:00. Благодаря местному жителю злоумышленнику не удалось обокрасть платежный терминал. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина пытался обокрасть терминал
- Около 2:00 в полицию позвонил обеспокоенный львовянин.
- Мужчина рассказал, что видит через окно, как на улице Панаса Мирного неизвестный мужчина крушит платежный терминал.
- Львовянин снял преступление на видео.
- Не теряя ни минуты, патрульные выехали на место вызова.
- Злоумышленник не успел скрыться, и правоохранители задержали его с поличным.
- Патрульные вызвали на место происшествия следователей Сыховского отдела полиции.
- 34-летнего львовянина отвезли в участок. Сейчас убытки подсчитывают.
Смотрите видео, как мужчина крушил платежный терминал:
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