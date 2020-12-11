Во Львове 10 декабря мужчина пытался обокрасть платежный терминал. Он успел повредить аппарат. Однако неравнодушный львовянин позвонил в полицию, и злоумышленника задержали.

Инцидент произошел на улице Панаса Мирного около 2:00. Благодаря местному жителю злоумышленнику не удалось обокрасть платежный терминал. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины. Интересно Замел следы: на Львовщине мужчина обокрал и сжег единственный магазин в селе – фото Как мужчина пытался обокрасть терминал Около 2:00 в полицию позвонил обеспокоенный львовянин.

Мужчина рассказал, что видит через окно, как на улице Панаса Мирного неизвестный мужчина крушит платежный терминал.

Львовянин снял преступление на видео.

Не теряя ни минуты, патрульные выехали на место вызова.

Злоумышленник не успел скрыться, и правоохранители задержали его с поличным.

Патрульные вызвали на место происшествия следователей Сыховского отдела полиции.

34-летнего львовянина отвезли в участок. Сейчас убытки подсчитывают. Смотрите видео, как мужчина крушил платежный терминал: