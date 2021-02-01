Во Львове 31 января патрульные задержали мужчину, который стрелял из пневматического пистолета посреди улицы. Правоохранителей вызвал сосед львовянина, который рассказал, что нарушитель имеет расстройства психики.

Источник: патрульная полиция Львовщины

Инцидент произошел около 21:00 на улице Татарбунарской. Мужчина произвел 3 выстрела из пневматического пистолета.

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Как мужчина стрелял посреди улицы из пистолета

Сообщение о стрельбе на улице Татарбунарской патрульные получили около 21:00.

Звонивший рассказал, что его сосед, имеющий расстройства психики, совершил 2 выстрела в воздух, а третий – в шпалы, лежавшие возле дома.

Когда патрульные приехали на место вызова, 40-летний нарушитель начал угрожать им предметом, похожим на оружие.

Правоохранители его задержали и надели наручники.

Мужчину отвезли в полицейский участок и изъяли пневматический пистолет.

Мужчина угрожал патрульным / Фото Патрульной полиции Львовщины

Что грозит правонарушителю

Правоохранители составили на мужчину протокол за стрельбу из пневматического оружия в не отведенном для этого месте. За такое правонарушение ему грозит от 1,7 до 2,55 тысячи гривен штрафа с конфискацией пистолета.

Нарушителю грозит штраф / Фото патрульной полиции Львовщины