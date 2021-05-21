Детали инцидента во Львове

Происшествие случилось около 4 часов утра на улице Шевченко. На место вызвали правоохранителей.

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По словам заявителя, сначала мужчина повредил его автомобиль, а затем разбил стекло в дверях магазина и зашел внутрь. Злоумышленник начал крушить там товар и разбил терминал,

– рассказали патрульные.

Кроме того, он повредил 5 автомобилей:

Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang;

ветровое стекло Ford Focus и Skoda Octavia.

Что известно о неадеквате

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Херсонской области. Он временно живет и работает во Львове.