Детали инцидента во Львове
Происшествие случилось около 4 часов утра на улице Шевченко. На место вызвали правоохранителей.
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По словам заявителя, сначала мужчина повредил его автомобиль, а затем разбил стекло в дверях магазина и зашел внутрь. Злоумышленник начал крушить там товар и разбил терминал,
– рассказали патрульные.
Кроме того, он повредил 5 автомобилей:
- Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang;
- ветровое стекло Ford Focus и Skoda Octavia.
Что известно о неадеквате
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Херсонской области. Он временно живет и работает во Львове.