Тело погибшего в квартире нашла его сожительница. Вскоре задержанному сообщат о подозрении.

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Львовянин жестоко убил своего знакомого

  • В 18:40 правоохранителям позвонила обеспокоенная 63-летняя львовянка.
  • Женщина рассказала, что, вернувшись домой, нашла в квартире тело своего 58-летнего сожителя.
  • Правоохранители, не теряя времени, выехали на место вызова.
  • Они установили, что мужчина погиб в результате многочисленных травм. Также на его теле нашли термические ожоги.
  • Вскоре правоохранители установили, что к преступлению был причастен 62-летний львовянин.
  • В тот день он пришел в гости к своему знакомому. Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом и молотком.
  • В результате мужчина умер. Злоумышленник пытался сжечь тело, однако ему ничего не удалось, поэтому он скрылся.
  • Правоохранителям удалось разыскать орудие убийства – молоток и нож. Беглец выбросил их в 500 метрах от квартиры, где убил своего знакомого.
  • Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Львовянин убил своего знакомого / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении, а суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Тело погибшего нашла его сожительница / Фото полиции Львовщины

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины