Тело погибшего в квартире нашла его сожительница. Вскоре задержанному сообщат о подозрении.
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Львовянин жестоко убил своего знакомого
- В 18:40 правоохранителям позвонила обеспокоенная 63-летняя львовянка.
- Женщина рассказала, что, вернувшись домой, нашла в квартире тело своего 58-летнего сожителя.
- Правоохранители, не теряя времени, выехали на место вызова.
- Они установили, что мужчина погиб в результате многочисленных травм. Также на его теле нашли термические ожоги.
- Вскоре правоохранители установили, что к преступлению был причастен 62-летний львовянин.
- В тот день он пришел в гости к своему знакомому. Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом и молотком.
- В результате мужчина умер. Злоумышленник пытался сжечь тело, однако ему ничего не удалось, поэтому он скрылся.
- Правоохранителям удалось разыскать орудие убийства – молоток и нож. Беглец выбросил их в 500 метрах от квартиры, где убил своего знакомого.
- Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Львовянин убил своего знакомого / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.
Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении, а суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Тело погибшего нашла его сожительница / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины