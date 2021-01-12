Во Львове 12 января правоохранители задержали 31-летнего мужчину. Он позвонил в полицию и признался, что убил свою жену на глазах у 3 маленьких детей.

Львовянин убил свою жену во время ссоры. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Зарезал друга в Сочельник: на Львовщине мужчину задержали за убийство Как мужчина убил собственную жену Около 7:20 на оперативную линию 102 позвонил львовянин. Мужчина рассказал, что убил свою жену.

Правоохранители немедленно прибыли на место вызова.

Они установили, 31-летний мужчина избил свою 30-летнюю жену во время ссоры.

Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она скончалась до приезда медиков.

Во время убийства женщины в квартире находились 3 детей супругов – 6-месячный младенец и дети 2 и 5 лет. Львовянин забил собственную жену до смерти / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет за решеткой. Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители проводят досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины