Во Львове мужчина убил жену на глазах у 3 маленьких детей: фото
Во Львове 12 января правоохранители задержали 31-летнего мужчину. Он позвонил в полицию и признался, что убил свою жену на глазах у 3 маленьких детей.
Львовянин убил свою жену во время ссоры. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина убил собственную жену
- Около 7:20 на оперативную линию 102 позвонил львовянин. Мужчина рассказал, что убил свою жену.
- Правоохранители немедленно прибыли на место вызова.
- Они установили, 31-летний мужчина избил свою 30-летнюю жену во время ссоры.
- Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она скончалась до приезда медиков.
- Во время убийства женщины в квартире находились 3 детей супругов – 6-месячный младенец и дети 2 и 5 лет.
Львовянин забил собственную жену до смерти / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет за решеткой.
Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители проводят досудебное расследование.
Мужчине грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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