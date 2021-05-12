Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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Мужчина едва не зарезал своего знакомого
- Медики одной из львовских больниц позвонили правоохранителям в 22:00.
- Они рассказали, что в реанимацию медучреждения попал мужчина с ножевым ранением в живот.
- К раскрытию преступления привлекли следственно-оперативную группу, криминалистов и сотрудников других служб полиции Львовщины.
- Правоохранители установили, что раненым был 34-летний львовянин.
- Между мужчиной и его знакомым, 35-летним жителем Львова, возник конфликт.
- Именно во время ссоры злоумышленник ударил пострадавшего ножом в живот.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 8 лет в тюрьме.
Вскоре львовянину сообщат о подозрении, а суд изберет для него меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.