Во Львове на автовокзале 14 января мужчина, проломав крышу магазина, упал с 3 этажа на бетонный пол. Пострадавший получил серьезные травмы. Медики отвезли мужчину в больницу.

Инцидент произошел около 1:00 в помещении автовокзала на улице Стрыйской. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.

Интересно На Львовщине от отравления угарным газом погибли мать и ее 3-летний сын: фото

Как мужчина упал с 3 этажа автовокзала

Около 1:00 правоохранители получили вызов на автовокзал на улице Липовая.

Охранник, который там работает, рассказал, что со 2 или 3 этажа упал мужчина и проломил крышу магазина.

Патрульные, которые первыми приехали на место вызова, увидели пострадавшего, у которого из головы сильно текла кровь.

По словам очевидцев, мужчина ходил на 3 этаже автовокзала. Затем он перегнулся через перила и упал вниз.

Проломив гипсокартонный потолок, мужчина упал на пол магазина, размещенный на автостанции.



Инцидент произошел около 1:00 / Фото Патрульной полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента

Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и остановили кровотечение. Впоследствии правоохранители помогли врачам занести пострадавшего в карету скорой.

Медики отвезли в больницу 42-летнего жителя Полтавы. Предварительно известно, что мужчина получил многочисленные травмы – черепно-мозговую травму, перелом бедра и тому подобное.

Пока неизвестно, находился ли пострадавший в нетрезвом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия / Фото Патрульной полиции Львовщины