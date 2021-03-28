Во Львове проходил суд над 22-летним парнем, который ездил без прав. Однако сразу после слушания мужчина снова поехал за рулем автомобиля.

26 марта патрульные Львова привлекли мужчину к ответственности по статье №382 – невыполнение решения суда. Ранее его лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение.

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Детали дела

Слушание состоялось в Сиховском суде города Львова. По окончании заседания, свидетели по этому делу увидели через окно, что водитель снова едет за рулем своего автомобиля Skoda Fabia.

Впоследствии мужчину остановили и вынесли постановление по статье об управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Что ждет водителя

Теперь ему грозит штраф в размере 20 400 гривен. На него повторно написали рапорт и о невыполнении решения суда.

Также сотрудники полиции обнаружили у мужчины 2 водительских удостоверения. В базе данных они указывались как "потерянные". Материалы по этому делу передали следователям, а незаконные водительские документы изъяли.