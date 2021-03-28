Вождение без "прав": львовянин во второй раз нарушил закон сразу после суда
Во Львове проходил суд над 22-летним парнем, который ездил без прав. Однако сразу после слушания мужчина снова поехал за рулем автомобиля.
Источник:24 канал
26 марта патрульные Львова привлекли мужчину к ответственности по статье №382 – невыполнение решения суда. Ранее его лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение.
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Детали дела
Слушание состоялось в Сиховском суде города Львова. По окончании заседания, свидетели по этому делу увидели через окно, что водитель снова едет за рулем своего автомобиля Skoda Fabia.
Впоследствии мужчину остановили и вынесли постановление по статье об управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами.
Что ждет водителя
Теперь ему грозит штраф в размере 20 400 гривен. На него повторно написали рапорт и о невыполнении решения суда.
Также сотрудники полиции обнаружили у мужчины 2 водительских удостоверения. В базе данных они указывались как "потерянные". Материалы по этому делу передали следователям, а незаконные водительские документы изъяли.
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