Во Львове 5 ноября уничтожили мурал, посвященный активистке Кате Гандзюк. На следующий день после годовщины ее смерти трое мужчин просто содрали лопатами цитату и изображение активистки.

Мурал был расположен на улице Замковой. Еще 4 ноября, на годовщину смерти Гандзюк, сюда приходили неравнодушные львовяне, чтобы почтить память активистки. Об этом сообщило "Суспільне".

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Как мужчины уничтожали мурал

На видео мужчины грубо счищают лопатами мурал. Свои действия они объясняют тем, что выполняют работы по "благоустройству" города. По мнению мужчин, такие рисунки просто не допустимы на стене вокруг госучреждения – Львовского государственного университета внутренних дел.

Скажите, вы дома у себя на заборе позволите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть соответственно какой-то цвет. Это благоустройство города,

– сказал мужчина.

Важно! 31 июля 2018 года помощницу Херсонского городского головы Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. 4 ноября 2018 года она умерла в ожоговом центре в Киеве, так и не восстановившись после тяжелых ожогов.

Смотрите видео как мужчины сдирали лопатами мурал:

Напомним, 4 ноября во Львове состоялась акция "Два года без Кати Гандзюк: заказчики до сих пор не наказаны". Неравнодушные львовяне собрались возле мурала с изображением Гандзюк, чтобы почтить ее память

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