Во Львове двое мужчин 29 октября воровали тротуарную плитку. Патрульные задержали львовян, когда они грузили ее в свою машину.

Инцидент произошел на улице Пекарской около 4 часов утра. Мужчина, который был причастен к ремонту дороги, решил взять немного уличной плитки себе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как задержали злоумышленников

Во время патрулирования города правоохранители увидели на улице Пекарской двух мужчин, которые грузили тротуарную плитку в машину Hyundai.

Патрульным показалось странным такое занятие в 4 часа утра. Они решили пообщаться с подозрительными мужчинами.

Злоумышленники путались в объяснениях. Позже один мужчина все же признался, что хотел положить эту плитку у себя во дворе.

Полицейские выяснили, что 38-летний львовянин был причастен к ремонту дороги на улице Пекарской.



Один из мужчин был причастен к ремонту дороги на пекарской / Фото патрульной полиции Львовщины

Что грозит злоумышленникам за кражу плитки

На место преступления приехали следователи. Они изъяли тротуарную плитку и автомобиль до выяснения обстоятельств.

Предварительная квалификация происшествия – кража. Максимальное наказание за такое преступление – до 3 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители расследуют причины и обстоятельства происшествия.



Патрульные задержали мужчин, когда они клали плитку в свое авто / Фото Патрульной полиции Львовщины



Сейчас правоохранители расследуют преступление / Фото патрульной полиции Львовщины