Во Львове почти завершили ремонт площади перед Оперным театром. Здесь установили сухой фонтан стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Он может пахнуть шоколадом или кофе, а струи воды синхронизированы с музыкой, которая звучит из динамиков на площади.

Сухой фонтан запустили 22 октября в тестовом режиме. Отныне его будут включать на час дважды в день – в 12:00 и в 18:00. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о новом фонтане на площади перед Оперным театром

Установку фонтана финансировал благотворительный фонд "Сокар Благо".

Для реализации проекта использовали 72 форсунка канадского производителя. Они имеют долгий гарантийный срок – 10 лет работы. Однако, по словам менеджера компании "Термострой", которая строила фонтан, Натальи Шевчук, форсунки будут работать минимум 50 лет.

Струи воды в фонтане могут подниматься на высоту 10 метров. Однако в таком режиме фонтан будет работать только на праздники.

Биение струй воды синхронизировано работает с музыкой, которая звучит. Запланировано, что музыка с цветным освещением будет включаться в обед, ориентировочно в 12:00, и после 18:00. Сейчас имеем запись композиций на 25 минут, и будем их включать минимум два раза,

- рассказала Шевчук.

Музыку на площади будут включать на час, а в остальное время фонтан будет работать в обычном режиме.

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Смотрите видео нового фонтана возле Оперного театра во Львове:

Какая музыка будет звучать возле Оперного театра

Возле Оперного театра будут звучать произведения украинских композиторов. Однако для того, чтобы отблагодарить фонд "Сокар", в список песен внесут 1 произведение азербайджанского композитора.

Композиции будут меняться. Так, на Рождество у фонтана будут включать колядки.

Фонтан, который пахнет шоколадом и кофе

Новый фонтан возле Оперного театра – ароматизированный. В техническом помещении площадью 120 квадратных метров есть специальные отсеки, куда можно засыпать различные ароматизаторы. Эти ароматы будут исходить от струй воды. Однако фонтан может пахнуть только летом

Интересно! Фонтан на площади перед Оперным театром – метеозависимый. Он автоматически выключается, когда начинается ливень или сильный ветер.

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С высоты площадь перед Оперным похожа на скрипку / Фото Романа Балука

Площадь перед Оперным театром теперь имеет скрытый смысл

Если смотреть на площадь с высоты, можно увидеть, что она стала похожа на скрипку, гриф которой указывает на Оперный театр. Во время ремонта установили новое освещение – 4 струны скрипки, в которых зашифровали послания, написанные азбукой Морзе:

Львов - город возможностей;

Львов - город великих людей;

Львов - город любви;

Львов - город литературы.

"Эти световые линии выложены между плиткой так, чтобы они направляли взгляд к Оперному театру через фонтан. Поскольку фонтан имеет динамику движения и света, световые линии также являются динамическими, а интенсивность свечения синхронизируется с музыкой. Такое решение создает целостность площади", – добавила Шевчук.

Обратите внимание! Ремонт площади перед Оперным театром полностью не завершен. Согласно с проектом, здесь еще установят скамейки, интерактивную таблицу и озеленение. Также продолжается ремонт центральной пешеходной аллеи на проспекте Свободы.

Смотрите фото запуска фонтана возле Оперного театра / Фото Романа Балука