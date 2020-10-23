Во Львове начал работать сухой фонтан за 1,5 миллиона долларов: фото и видео
Во Львове почти завершили ремонт площади перед Оперным театром. Здесь установили сухой фонтан стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Он может пахнуть шоколадом или кофе, а струи воды синхронизированы с музыкой, которая звучит из динамиков на площади.
Сухой фонтан запустили 22 октября в тестовом режиме. Отныне его будут включать на час дважды в день – в 12:00 и в 18:00. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Что известно о новом фонтане на площади перед Оперным театром
Установку фонтана финансировал благотворительный фонд "Сокар Благо".
Для реализации проекта использовали 72 форсунка канадского производителя. Они имеют долгий гарантийный срок – 10 лет работы. Однако, по словам менеджера компании "Термострой", которая строила фонтан, Натальи Шевчук, форсунки будут работать минимум 50 лет.
Струи воды в фонтане могут подниматься на высоту 10 метров. Однако в таком режиме фонтан будет работать только на праздники.
Биение струй воды синхронизировано работает с музыкой, которая звучит. Запланировано, что музыка с цветным освещением будет включаться в обед, ориентировочно в 12:00, и после 18:00. Сейчас имеем запись композиций на 25 минут, и будем их включать минимум два раза,
- рассказала Шевчук.
Музыку на площади будут включать на час, а в остальное время фонтан будет работать в обычном режиме.
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Смотрите видео нового фонтана возле Оперного театра во Львове:
Какая музыка будет звучать возле Оперного театра
Возле Оперного театра будут звучать произведения украинских композиторов. Однако для того, чтобы отблагодарить фонд "Сокар", в список песен внесут 1 произведение азербайджанского композитора.
Композиции будут меняться. Так, на Рождество у фонтана будут включать колядки.
Фонтан, который пахнет шоколадом и кофе
Новый фонтан возле Оперного театра – ароматизированный. В техническом помещении площадью 120 квадратных метров есть специальные отсеки, куда можно засыпать различные ароматизаторы. Эти ароматы будут исходить от струй воды. Однако фонтан может пахнуть только летом
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С высоты площадь перед Оперным похожа на скрипку / Фото Романа Балука
Площадь перед Оперным театром теперь имеет скрытый смысл
Если смотреть на площадь с высоты, можно увидеть, что она стала похожа на скрипку, гриф которой указывает на Оперный театр. Во время ремонта установили новое освещение – 4 струны скрипки, в которых зашифровали послания, написанные азбукой Морзе:
- Львов - город возможностей;
- Львов - город великих людей;
- Львов - город любви;
- Львов - город литературы.
"Эти световые линии выложены между плиткой так, чтобы они направляли взгляд к Оперному театру через фонтан. Поскольку фонтан имеет динамику движения и света, световые линии также являются динамическими, а интенсивность свечения синхронизируется с музыкой. Такое решение создает целостность площади", – добавила Шевчук.
Смотрите фото запуска фонтана возле Оперного театра / Фото Романа Балука