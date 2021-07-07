На вакцинацию теперь можно записаться через систему Helsi. Во всех пунктах желающих будут прививать только вакциной CoronaVac.

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Во Львове стартовала запись на массовую вакцинацию

Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса, на сайте сервиса Helsi.me львовянам нужно выбрать пункт прививки, удобный день и время. После этого для подтверждения записи поступит смс-сообщение. Этот код нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН.

Кроме того, все данные и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в приложении Helsi. Его можно бесплатно загрузить в AppStore и Google Play. Если человек имеет запись в приложении "Дия" и Helsi, документов для подтверждения личности иметь при себе не нужно.

Если человек, который планирует вакцинироваться, имеет запись на прививку, никаких документов не требуется. Если же ничего нет, а также с семейным врачом не заключен договор, с собой стоит взять паспорт и идентификационный номер,

– отметил координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут.

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На Львовщине в выходные будут действовать 13 центров вакцинации

По информации Львовского горсовета, во Львове 10 и 11 июля будут работать 5 центров вакцинации. Здесь будут делать прививки от коронавируса людям, которые уже получили первую дозу препарата, и тем, кто будет вакцинироваться впервые.

Стадион "Арена Львов" . Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 19:00. Здесь будут вакцинировать тех, кто получил первую дозу на "Арене Львов" 12 – 13 июня, а также желающих получить первую дозу, которые зарегистрировались в "Дие".

. Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 19:00. Здесь будут вакцинировать тех, кто получил первую дозу на "Арене Львов" 12 – 13 июня, а также желающих получить первую дозу, которые зарегистрировались в "Дие". ТРЦ "Форум Львов" . Центр будет работать с 10:00 до 15:00. Здесь прививки будут делать тем, кто получил первую дозу в "Форуме" 12 – 13 июня. Также будут вакцинировать желающих из списка ожидания в приложении "Дия".

. Центр будет работать с 10:00 до 15:00. Здесь прививки будут делать тем, кто получил первую дозу в "Форуме" 12 – 13 июня. Также будут вакцинировать желающих из списка ожидания в приложении "Дия". ТРЦ "Виктория Гарденс" . Здесь все желающие и те, кто уже зарегистрировался в "Дие", смогут прививаться с 10:00 до 15:00.

. Здесь все желающие и те, кто уже зарегистрировался в "Дие", смогут прививаться с 10:00 до 15:00. Центр Довженко . В этом центре вакцинации будут прививать тех, кто получил первую дозу в Центре Довженко 12 – 13 июня. Также прививаться смогут все желающие и люди из списка ожидания "Дии". Центр будет работать с 10:00 до 15:00.

. В этом центре вакцинации будут прививать тех, кто получил первую дозу в Центре Довженко 12 – 13 июня. Также прививаться смогут все желающие и люди из списка ожидания "Дии". Центр будет работать с 10:00 до 15:00. Клиника IQMED будет работать с 10:00 до 15:00. Здесь также будут вакцинировать всех желающих.

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В свою очередь, по информации Львовской ОГА, на выходных, 10 и 11 июля, во Львовской области будут работать еще 8 центров вакцинации.

Дрогобыч . Центр вакцинации будет работать в Районном доме культуры, который расположен на улице 22 января, 26. Привиться здесь можно с 9:00 до 17:00.

. Центр вакцинации будет работать в Районном доме культуры, который расположен на улице 22 января, 26. Привиться здесь можно с 9:00 до 17:00. Трускавец . Центр вакцинации в поликлинических отделениях КНП "Трускавецкая МЛ" будет работать с 9:00 до 15:00.

. Центр вакцинации в поликлинических отделениях КНП "Трускавецкая МЛ" будет работать с 9:00 до 15:00. Стрый . Вакцинироваться можно в Стрыйской СОШ № 5, что на улице Шевченко, 18. Центр будет работать с 10:00 до 16:00.

. Вакцинироваться можно в Стрыйской СОШ № 5, что на улице Шевченко, 18. Центр будет работать с 10:00 до 16:00. Червоноград . С 8:30 до 15:00 можно вакцинироваться в Центре первичной медико-санитарной помощи на улице Ивасюка.

. С 8:30 до 15:00 можно вакцинироваться в Центре первичной медико-санитарной помощи на улице Ивасюка. Броды . Центр вакцинации будет работать в Бродовском народном доме на улице Коцюбинского, 70. Прививки будет делать с 10:00 до 14:00.

. Центр вакцинации будет работать в Бродовском народном доме на улице Коцюбинского, 70. Прививки будет делать с 10:00 до 14:00. Золочев . В Золочевском дворце культуры имени Игоря Билозира на улице Черновола, 1 будет делать прививки с 10:00 до 14:00.

. В Золочевском дворце культуры имени Игоря Билозира на улице Черновола, 1 будет делать прививки с 10:00 до 14:00. Жовква . Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 14:00 в поликлиническом отделении КНП "Жовкивская больница" на улице Львовской, 17.

. Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 14:00 в поликлиническом отделении КНП "Жовкивская больница" на улице Львовской, 17. Новый Роздол. Прививки будет делать в Поликлинике КНП "Новороздольская городская больница" на улице Винниченко, 37. Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 14:00.



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