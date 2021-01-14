На Львовскую область движутся лютые морозы. Поэтому во Львове начали действовать 2 пункта обогрева для бездомных. Там можно попить горячего чая, поесть и получить комплект одежды.

Пункты обогрева для бездомных расположены на улицах Кирилловской и Лычаковской. Пункты открывают свои двери для посетителей в 9:00. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Где именно работают пункты обогрева во Львове

Первый пункт обогрева уже действует в Львовском центре учета и ночного пребывания бездомных лиц на улице Кирилловской, 3а. Другой – будет действовать в помещении БУ "Региональный центр социальной адаптации" на улице Лычаковской, 56 при условии снижения температуры воздуха до 10 градусов мороза.

В Центре учета и ночного пребывания пункт обогрева работает ежедневно с 9:00 до 20:00, а с 20:00 до 09:00 здесь действует отделение ночного пребывания бездомных. Пункт обогрева на Лычаковской будет действовать в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Пункт обогрева в здании Центра учета обеспечен горячими напитками и питанием быстрого приготовления. Также бездомные люди смогут воспользоваться санитарно-гигиеническими услугами и получить комплект одежды. Работники, дежурящие в пункте обогрева, взаимодействуют с экстренными службами города. При необходимости, к работе пункта обогрева будут привлекать волонтеров,

– рассказал руководитель управления соцзащиты ЛГС Игорь Кобрин.

Работники Центра учета информируют всех бездомных, которые обращаются в учреждение, о пунктах обогрева. Также о работе пунктов рассказывают во время социального патрулирования. Здания, в которых будут функционировать пункты обогрева, имеют соответствующие вывески, поэтому их можно легко найти.

Обратите внимание! Львовский горсовет призывает всех неравнодушных сообщать о местах пребывания бездомных, которые нуждаются в помощи, по телефону 233 14 79 или 233 10 49. Также можно звонить на "Горячую линию" города по короткому номеру 15-80.