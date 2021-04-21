На улице Стрыйской во Львове 21 апреля начались работы по демонтажу остатков Монумента славы. Сейчас здесь демонтируют барельефы, которые расположены во внутренней части монумента.

Решение о демонтаже Монумента славы во Львове приняли еще 18 декабря. До 9 мая здесь планируют демонтировать фигуры советского воина и "Родины-мать".

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Во Львове продолжают демонтаж Монумента славы

Депутат Львовского горсовета, ветеран российско-украинской войны Игорь Шолтис рассказал, что 21 апреля во Львове продолжили работы по демонтажу остатков Монумента славы.

Сейчас начали проводить демонтажные работы внутренней части, которая находится за забором, а именно барельефов. Позиция ветеранской среды совпадает в том, что до 9 мая хотя бы частично должны быть демонтированы фигуры, которые находятся снаружи,

– отметил депутат.

Шолтис добавил, что фигуры, которые расположены снаружи, планируют демонтировать именно до 9 мая, чтобы избежать "любых манипуляций пророссийскими силами".



Во Львове демонтируют Монумент славы​ / Фото "Твоє місто"

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Решение о демонтаже приняли еще в декабре

Исполнительный комитет Львовского горсовета еще 18 декабря 2020 года принял решение о демонтаже Монумента славы. Галицкая райадминистрация должна была полностью снести монумент до конца зимы. Однако, по словам Шолтиса, работы отложили из-за задержек в принятии бюджета развития Львовской МТГ, погодных условий и коронавирусного кризиса.

"Бюджет развития приняли чуть позже, чем планировалось. Средства на демонтаж Монумента славы закладывались именно в бюджете развития. Впоследствии были проблемы с погодными условиями", – добавил депутат.

Также, по словам Шолтиса, во время строгого локдауна в городе были более приоритетные вопросы, которые нужно решить.



Решение о демонтаже Монумента славы приняли 18 декабря / Фото "Твоє місто"

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Что будет на месте Монумента славы на Стрыйской

На месте Монумента славы планируют обустроить общественное пространство патриотического направления. Здесь планируют создать мемориал для чествования украинских защитников.

Мэрия объявит всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект обустройства этой территории. Шолтис заметил, что общественное пространство планируют интегрировать в мемориал или памятник, который чтит украинского воина разных эпох.

Интересно! Во Львове в марте 2019 года снесли 30-метровую стелу Монумента славы из-за ее аварийного состояния. Барельефы солдат, которые размещались на стеле, передали в музей тоталитарных режимов "Территория террора".



Демонтаж фигур планируют завершить до 9 мая / Фото "Твоє місто"