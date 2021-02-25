На этой неделе инициатива "Підзамче. Нарешті!" организовала встречу жителей и работников района и заседание рабочей группы экспертов. Результатом станет создание мультимедийного маршрута Подзамче в формате мобильного приложения.

Встречи также призваны способствовать коммуникации и сотрудничеству жителей Подзамче. По предварительным предположениям организаторов проекта, маршрут будет состоять из десяти точек.

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Коротко о мультимедийном маршруте Подзамче

Приложение будет содержать визуальную, аудио и текстовую часть. Автором сценария станет писатель Петр Яценко. Также при создании приложения привлекут технологию дополненной реальности (AR).

По словам куратора экспертной группы, координатора исторической части проекта и литератора Остапа Сливинского, первую встречу экспертной группы посвятили историям и важным сюжетам прошлого, которые выбирали на конкретные места.

"Мы выделили: основание города и ремесленные сообщества, начало книгопечатания, развитие "паровой" промышленности, рабочие движения и социальная защита, светская и религиозная жизнь национальных сообществ, художники и художественная среда Подзамче в прошлом, а также промышленная маргинализация района в советское и постсоветское время", – добавил Сливинский.

Координатор экспертной группы отметил, что голоса всех экспертов были особенными и добавили новой перспективы к общей картине.

Смотрите фото встречи жителей Подзамче и заседания экспертов / Фото "Підзамче. Нарешті!"

Как проходила встреча жителей Подзамче

На встрече жителей и работников Подзамче гости делились собственным видением района, дискутировали о его границах и апробировали выбранные экспертами точки, добавляя свои.

Также трудом над мультимедийным маршрутом хотят сблизить людей, которые живут и творят на Подзамче. По словам организаторов проекта, акцентированием на среде и общением хотят способствовать новой традиции взаимодействия в общине.

У меня море хороших впечатлений. Я с удовольствием выслушала мнения людей о границах Подзамче и приняла участие в дискуссии. Многие молодые люди, проживающие в нашем районе, приобщаются к проекту. Я этому радуюсь и уверена в развитии Подзамче,

– рассказала жительница района Мария Малетич.

Встречи и инициативу "Підзамче. Нарешті!" организовывают при поддержке Украинского культурного фонда. Над инициативой работает общественная организация "Львовский культурный центр" в партнерстве с Центром социальных инноваций, Дворцом Гната Хоткевича и офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО".

Обратите внимание! Чтобы участвовать в следующих мероприятиях, жителей и работников Подзамче просят зарегистрироваться по ссылке или по телефону +38 063 582 85 52 (номер активен с 11:00 до 18:00).